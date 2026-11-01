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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç tıra arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı

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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç tıra arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde İstanbul istikametinde seyreden hafif ticari araç, Yongalık mevkisinde bir tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden S.F'nin kullandığı 34 UG 3663 plakalı hafif ticari araç, Yongalık mevkisinde İran uyruklu A.J'nin kullandığı 38 AB 261 plakalı tıra arkadan çarptı.

Araçlardan kopan parçalar, arkalarından gelen M.A. yönetimindeki 34 KCP 329 plakalı otomobile isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsüyle aynı araçta bulunan A.D. ve Z.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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