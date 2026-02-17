Haberler

Tabancayla ayağından vuruldu; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Halim Ç. tabancayla ayağından vuruldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve şüpheli kaçtı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, alacak-verecek meselesinden çıkan kavgada Halim Ç., tabancayla ayağından vuruldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Akçakoca'ya bağlı Osmaniye Mahallesi Çınar Caddesi'nde meydana geldi. Fındık ticareti yaptığı öğrenilen Halim Ç., iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi tarafından tabancayla ayağından vuruldu. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halim Ç., ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Halim Ç.'nin vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

Türk devinde üretim acilen durduruldu, fabrika satışa çıkarıldı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket