Tabancayla ayağından vuruldu; o anlar kamerada

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, alacak-verecek meselesinden çıkan kavgada Halim Ç., tabancayla ayağından vuruldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Akçakoca'ya bağlı Osmaniye Mahallesi Çınar Caddesi'nde meydana geldi. Fındık ticareti yaptığı öğrenilen Halim Ç., iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi tarafından tabancayla ayağından vuruldu. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halim Ç., ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Halim Ç.'nin vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı