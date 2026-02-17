Haberler

Tabancayla ayağından vuruldu; o anlar kamerada

Tabancayla ayağından vuruldu; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Halim Ç. tabancayla ayağından vuruldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, alacak-verecek meselesinden çıkan kavgada Halim Ç., tabancayla ayağından vuruldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Akçakoca'ya bağlı Osmaniye Mahallesi Çınar Caddesi'nde meydana geldi. Fındık ticareti yaptığı öğrenilen Halim Ç., iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi tarafından tabancayla ayağından vuruldu. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halim Ç., ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Halim Ç.'nin vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı çocuklar böyle karşıladı! Çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak

Sağ kolu açık açık tehdit etti! 60 günleri var...
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen

Juventus taraftarını tir tir titreten istatistik
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var