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Düzce'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzce'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ertekin K. idaresindeki 06 FT 0317 plakalı otomobil, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Çamköy mevkisinde orta refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, Düzce Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekiplerince kurtarıldı.

Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

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Kaynak: AA / İsa Keleş - Güncel

Batı Karadeniz Zonguldak Düzce Güncel Haberler

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