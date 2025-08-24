Düzce'de 88. Kardüz Yaylası Şenlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 88'incisi düzenlenen Kardüz Yaylası Şenlikleri, etkinliklerle devam ediyor.

Her yıl 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda düzenlenen şenlik, bu yıl orman yangını riski nedeniyle Gölyaka Kültür Park'ında gerçekleştiriliyor.

Gölyaka Belediyesinin organizasyonuyla yapılan şenliğin ikinci gününde halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Karadenizli şarkıcıların sahneye çıktığı şenliğe katılanlar, horon oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından açılan kitap standı da ilgi gördü.

Yöresel ürünlerin sergilendiği stantların da ilgi gördüğü şenlikte, çevre il ve ilçelerden gelenler çadırlarla kamp kurdu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, Kardüz Yaylası Şenlikleri'nin geçmişinin 1 asra dayandığına dikkati çekerek, iklimsel koşulların normalleşmesi durumunda şenlikleri gelecek senelerde tekrar Kardüz Yaylası'nda düzenleyebileceklerini söyledi.

Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun da katılımın yoğun olduğu şenliğin keyifli ve eğlenceli geçmesi temennisinde bulundu.

Kitapseverlerle buluşan Kapaklıkaya ise kendini evinde gibi hissettiren Gölyaka halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

88'incisi düzenlenen şenlik, gece yarısına kadar sürecek etkinliklerin ardından sona erecek.