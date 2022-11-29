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Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artezyen su kuyusu yanmaya başladı

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Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artezyen su kuyusu yanmaya başladı

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Gölyaka ilçesinde endişelendiren bir olay yaşandı. Yeşilova Köyü'nde tarlanın su ihtiyacının karşılanması için vatandaşların açtığı artezyen su kuyusu depremden sonra kaynamaya ve köpüklenmeye başladı. Su kuyusu çakmak çakınca yanarken, bölge sakinleri, "Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor. Daha önce bu çevrede de böyle bir durum görmedik" sözleriyle endişelerini dile getirdi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü saat 04.08 sıralarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde can kaybı yaşanmazken, bölgede çok sayıda binada hasar oluşmuştu.

Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artezyen su kuyusu yanmaya başladı

Depremin ardından bölgeden endişelendiren bir haber geldi. Gölyaka ilçesindeki Yeşilova köyünde 2013 yılında tarlanın su ihtiyacının karşılanması için vatandaşlar tarafından açılan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kaynamaya ve köpüklenmeye başladı. İlginç görüntüyü fark eden vatandaşlar, çakmak çakınca suyun yandığını tespit etti. Suyun neden yandığı ise henüz bilinmiyor.

Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artezyen su kuyusu yanmaya başladı

İlk kez böyle bir olay ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, "105 metre derinden çıkan bir su çakmak çakıldığında yanıyor. Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı" dedi.

Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artezyen su kuyusu yanmaya başladı

23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından suyun köpürmeye ve kaynamaya başladığını söyleyen Sivil, "Bu kadar köpürmesi ve artması depremden sonra oldu, daha önce bunlar yoktu. Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor. Daha önce bu çevrede de böyle bir durum görmedik" diye konuştu.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Gölyaka Deprem Düzce Güncel Haberler

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