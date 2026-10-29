Düzce'de 29 Ekim töreninde öğretmen Kenan Şereflioğlu yürüyüşüyle alkış topladı

Düzce'de 29 Ekim töreninde öğretmen Kenan Şereflioğlu yürüyüşüyle alkış topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde beden eğitimi öğretmeni Kenan Şereflioğlu, geçiş sırasındaki yürüyüşüyle izleyicilerden alkış topladı. Cumhuriyetin 103'üncü yıldönümü kapsamındaki törende öğretmenin geçen seneki yürüyüşü de sanal medyada ilgi görmüştü.
DÜZCE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında beden eğitimi öğretmeni Kenan Şereflioğlu, geçiş töreninde yürüyüşüyle izleyicilerden alkış topladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Düzce Anıtpark'ta resmi tören düzenlendi. Cumhuriyetin 103'üncü yıldönümü kapsamında düzenlenen törende, beden eğitimi öğretmeni Kenan Şereflioğlu'nun yürüyüşü tören alanındaki izleyicilerden alkış aldı. Şereflioğlu'nun geçen seneki yürüyüşü de sanal medyada ilgi görmüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı