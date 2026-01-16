Haberler

TIR'ın dorsesindeki kasaların arkasında 14 kaçak göçmen yakalandı

Güncelleme:
Düzce'de durdurulan 2 TIR'da gizlenmiş halde 14 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu. Olayla ilgili 3 organizatör gözaltına alındı ve tutuklandı.

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan 2 TIR'ın dorsesindeki kasaların arkasına gizlenmiş halde Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan yola çıkan 2 TIR'la kaçak göçmenlerin taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Düzce'de Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 2 TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada, TIR'ların dorsesindeki kasaların arkasına saklanmış halde 14 kaçak göçmen bulundu. Olayla ilgili F.K., Y.A. ve H.Y. gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
