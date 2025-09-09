Düzce'de 112 Hekimin Başarılı İlk Yardım Uygulaması

Düzce'de 112 hekimi, rahatsızlanan hastanın yakınlarını telefondan yönlendirerek ilk müdahaleyi yaptırdı.

Merkeze bağlı Bataklıçiftlik köyünde yaşayan 84 yaşındaki kadının yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak hastanın yemek yerken soluk borusuna cisim kaçtığını ve nefes alamadığını bildirdi.

Çağrıyı alan Düzce İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi hekimi Ayşe Su Durkut, olay yerine en yakın ambulansı yönlendirdi.

Durkut, ambulans adrese ulaşana kadar geçen sürede, telefondan verdiği komutla hasta yakınlarına ilk olarak Heimlich manevrası yaptırarak yaşlı kadının istifra etmesini sağladı.

Manevraya rağmen hastanın tepki vermediğinin belirtilmesi üzerine Durkut, bu kez kalp masajını tarif etti.

Yaklaşık 5 dakika boyunca doktorun talimatlarıyla kalp masajı yapan yakınları, hastayı adrese ulaşan sağlık ekibine teslim etti.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan hasta, daha sonra sevk edildiği kentteki özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durkut, vakanın çağrı merkezine nefes borusuna yemek kaçması ve nefes alınamaması şeklinde geldiğini belirterek, "Ön ekibimiz çağrıyı aldıktan sonra benimle paylaştı. Hasta yakınlarını yönlendirerek Heimlich manevrası uygulattık. Manevradan sonra hastanın ağzından gelenler oldu ama nefes almaya devam etmedi. Sonra hastayı sırt üstü uzatıp yakınlarını yönlendirerek kalp masajına başladık. Ambulans ekibimiz zaten çağrıyı alır almaz yola çıkmıştı ve 7 dakika gibi kısa sürede vakaya ulaştılar. Biz de o süre içinde hasta yakınlarını yönlendirerek hem Hemlich manevrası hem de kalp masajı yaptırmış olduk. Ekiplerimiz hastayı hemen devlet hastanesine götürdüler ve müdahalesi orada devam etti." ifadelerini kullandı.

Bu tip durumlarda hasta yakınlarının sakin kalabilmesinin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Durkut, "Hastalar kendi yakınları olduğu için sakin kalmaları daha zor olabiliyor ama komutları takip edip uygulayabilmeleri çok önemli oluyor. Sakin kalıp yönlendirmelere uyabilirlerse çok güzel sonuçlar alınabiliyor." dedi.