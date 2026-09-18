Düzce'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile aile sağlığı merkezi açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Düzce'de yapımı tamamlanan 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Hamidiye Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, kentte sağlık yatırımlarının sürdüğünü söyledi.

Keşir, Akçakoca'da yeni hastanenin tamamlanarak hizmete alındığını, merkeze yapılması planlanan 400 yatak ilavesi için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da merkezin bulunduğu mahalledeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu eksikliğinin bu yatırımla giderileceğini kaydetti.

İki katlı olarak inşa edilen ve 7 hekimin hizmet vereceği sağlık merkezinin girişine geçen yıl vefat eden ve bölgede uzun yıllar görev yapan Dr. Şener Yılmaz'ın hatırasını yaşatmak için biyografisi ve fotoğrafı asıldı.

Kaynak: AA