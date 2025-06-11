Düzce'de 11 Yaşındaki Çocuktan Örnek Davranış

Düzce'de 11 Yaşındaki Çocuktan Örnek Davranış
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Kurban Bayramı'nda temizlik personeline ikramda bulunan Mustafa Yiğit Karagüllü, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç tarafından evinde ziyaret edildi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Kurban Bayramı'nda mesai yapan temizlik personeline şeker ve gül suyu ikram eden 11 yaşındaki Mustafa Yiğit Karagüllü'yü evinde ziyaret etti.

Uzunmustafa Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Mustafa Yiğit Karagüllü'nün Kurban Bayramı'nın 3. günü evinin önünde temizlik çalışması yapan Düzce Belediyesi personeline gül suyu ve şeker ikram ederek bayramlaşmasına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Karagüllü'nün bu davranışı, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve belediye yetkililerinin de dikkatini çekti. Bunun üzerine Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Gülbahar Şahin ile çocuğun evini ziyaret ederek, kitap, hediye ve çiçek verdi.

Kılıç, Karagüllü'nün örnek davranışının temizlik işleri personelini çok mutlu ettiğini belirterek, "Herkesin çevreyi temiz tutması gerekiyor. Hele senin gibi bütün çocukların bilinçli olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Karagüllü'nün ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye ve belediye personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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