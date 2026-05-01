Haberler

Düzce, Bolu ve Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce, Bolu ve Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Düzce'de işçi sendikaları üyeleri, Cedidiye Meydanı'nda toplandı.

Bazı siyasi partilerin de destek verdiği programda katılımcılar, ellerinde flamalar ve pankartlarla Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Burada Petrol-İş Düzce Şube Başkanı Ali Işık, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın, emeğin, dayanışmanın ve birlikteliğin anlam kazandığı bir gün olduğunu söyledi.

Çeşitli sloganlar atan sendika üyeleri, daha sonra dağıldı.

Bolu

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan çeşitli sendika, oda, dernek ve siyasi parti üyeleri, ellerinde taşıdıkları pankartlar, flamalar ve bayraklar eşliğinde Kent Meydanı'na yürüdü.

Kutlamaların gerçekleştirildiği bariyerlerle çevrilen alana gelen katılımcılar, üst aramasından geçtikten sonra içeriye alındı.

Etkinlik, tertip komitesi tarafından hazırlanan ortak basın açıklaması okunduktan sonra müzik eşliğinde halay çekilmesinin ardından sona erdi.

Bartın

Bartın'da Kemer Köprü Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve çeşitli sendika üyeleri, ellerindeki döviz ve afişlerle sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu adına konuşan Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, iş ve emek için, insanca yaşamak, savaşa karşı barışı savunmak için milyonlar olarak alanlarda taleplerini haykırdıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Zafer Göder
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

