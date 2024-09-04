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Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli Kaybolan Cüzdan ve Altınları Sahiplerine Teslim Etti

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Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personel, farklı bölgelerde buldukları cüzdan ve altınları sahiplerine teslim etti. Personel, buldukları eşyaları zabıtaya ve polise teslim ederek sahiplerine ulaşmalarını sağladı. Vatandaşlar, temizlik görevlilerine teşekkür etti.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personelin farklı bölgelerde buldukları cüzdan ve altın sahiplerine teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, personel Kadir Var, Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta temizlik yaptığı sırada bir cüzdan buldu. Cüzdanı zabıtaya götüren Var, ekiplerle sahibine ulaşarak cüzdanı teslim etti.

Burhaniye Mahallesi'nde temizlik yapan Ufuk Ataseven de çöp kovasını boşalttığı sırada parlayan bir cisim fark etti. Bunun kese içinde altın lira olduğunu gören Ataseven, eşyayı polis karakoluna götürdü.

Polis altını sahibine ulaştırırken, kaybolan eşyalarını teslim alan vatandaşlar, temizlik görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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