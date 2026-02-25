Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreye ulaştı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalga boyunun 3 metreye ulaşmasına neden oldu. Dalgalar, kıyı şeridindeki istinat duvarlarını zaman zaman aştı. Balıkçılar, teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye ulaştı. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde