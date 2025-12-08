Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalga boyunun 4 metreye kadar yükselmesine neden oldu. Bazı balıkçılar teknelerini güvence altına almak için halatlarını sağlamlaştırdı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Rüzgar nedeniyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
