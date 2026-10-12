Düzce Akçakoca'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce Akçakoca'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akçakoca'ya bağlı Kurukavak köyünde sürücünün kullandığı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi; cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kurukavak köyünde Atilla Yılmaz'ın (63) kullandığı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA