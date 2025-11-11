Düzce, 26 Yıl Sonra Depreme Hazır Binalarla Yenilendi

DÜZCE'de 12 Kasım 1999'da binaların yüzde 60'ının kullanılamaz hale geldiği 7.2 büyüklüğündeki depremin izleri aradan geçen 26 yılda silindi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentte yüksek yapılaşmaya son verdiklerini açıklayarak, "Düzce'de konut stokunun yüzde 80'i yenidir ve depreme dayanıklı binalardan oluşmaktadır. Depreme karşı olan hassasiyetimizden dolayı yüksek yapılaşmaya son verdik" dedi.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 948 kişi yaralandı. Depremde binaların yüzde 60'ı kullanılamaz hale geldi. Felaketin üzerinden geçen 26 yılda depremin izleri silindi. Depremin ardından Düzce Belediyesi tarafından da yüksek katlı binaların yapılmasına izin verilmedi.

'DÜZCE'DE MAKSİMUM YAPILANMA ZEMİN ARTI 4 KATTIR'

Kentteki binaların yüzde 80'inin deprem sonrası yapılan yeni binalardan oluştuğunu açıklayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Düzce'de 1999 yılında yaşadığımız büyük bir doğal afettir. Bizim de bu doğal afetten çıkardığımız sonuçlar vardır. Düzce olarak depremden sonraki yapılanmada, depreme karşı tedbirler konusunda çok dikkatli davranıyoruz. Düzce'de konut stokunun yüzde 80'i yenidir ve depreme dayanıklı binalardan oluşmaktadır. Depreme karşı olan hassasiyetimizden dolayı yüksek yapılaşmaya son verdik. Düzce'de zemin artı 4 kat yüksekliğidir. En son çıkan deprem yönetmelikleri neyse bunları çok titiz bir şekilde uyguluyoruz. Özellikle deprem yönetmeliklerine harfiyen uyuyoruz ve uyguluyoruz. En son versiyonlarına kadar dikkat ediyoruz ve uyguluyoruz. Yine bu çerçevede yüksek katlı yapılanmalara son verdik. Düzce'de maksimum yapılanma zemin artı 4 kattırö diye konuştu.

'BİZ BU 26 YILI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİK'

Başkan Özlü, Düzce'nin dirençli kentler arasında Türkiye'de birinci sırada yer aldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye'de doğal afetlere karşı dirençli şehirlerin arasında Düzce geliyor. Düzce depreminin üzerinden 26 yıl geçti, biz bu 26 yılı çok iyi değerlendirdik. 26 yıl boyunca yaptığımız çalışmalar sonucu diyebilirim ki kentin konut stoku yüzde 80 oranında yeni. Bu yeni konut stokumuz bizi depremlere karşı zayiat vermeme konusunda bize yardımcı oluyor. Örneğin 2022'de olan 23 Kasım depreminde, 5.9 büyüklüğünde olan depremde hiçbir can kaybı yaşamadık. Çünkü aldığımız tedbirler bize yardımcı oldu. Depremlere ve doğal afetlere karşı dirençli şehirler üretmek belediyelerin birinci görevidir. Biz bu görevi hakkı ile yapmaya çalışıyoruz. Düzce çok şükür Türkiye'de doğal afetlere karşı hazırlıklı şehirler sıralanmak durumunda olsa Düzce birinci sırada yer alır diye ifade etmek isterim.

