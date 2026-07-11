Haberler

Düzce 2027'de 15. Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması'na ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi, 2027 yılında 50 ülkeden katılımcıyla 15. Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 2010'da Çekya öncülüğünde başlamış olup genç arıcıların bilgi ve kültür paylaşımını amaçlıyor.

Düzce'de gelecek yıl, 50 ülkeden katılımcıyla 15. Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması'nın (IMYB) gerçekleştirileceği bildirildi.

Düzce Üniversitesinden (DÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası arıcılığa ilgi duyan gençlerin bir araya geldiği etkinlik, 2010'da Çekya öncülüğünde Orta Avrupa'dan birkaç ülkenin girişimiyle başladı.

Son olarak Kuzey İrlanda'da Belfast'te düzenlenen etkinliğie katılan DÜ Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, devir teslim plaketini ve madalyasını alarak Türkiye'ye döndü.

Genellikle 5 gün süren ve 12 ila 18 yaş arası katılımcıların bilgi ve becerilerini karşılaştırdıkları, yeni arkadaşlıklar kurarak farklı kültürler hakkında daha fazla bilgi edindikleri etkinlik, 2027'de 50 ülkeden katılımcıyla Düzce'de düzenlenecek.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler

40 ay kanıtlamaya çalıştı, 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için o isim işaret edildi
Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş

Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş