Duyarsız Sürücü Yaralı Köpeği Bıraktı, Zabıta Ekipleri Sahip Çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaralı köpeğe zabıta ekipleri sahip çıktı. Üniversite öğrencileri, yaralı köpeği zabıta ekiplerine teslim ederek, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra köpeği veterinerliğe götürdü. Köpeğin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
Duyarsız sürücünün çarptığı köpeğe zabıta ekipleri sahip çıktı
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaralı köpeğe zabıta ekipleri sahip çıktı.
İznik Terminal yolu üzerinde bir otomobil yoldan karşıya geçen köpeğe çarptı. Araç sürücüsünün çarparak yaralı halde bıraktığı köpeği gören duyarlı Üniversite öğrencileri yaralı köpeği şeftali kasasına koyarak zabıta ekiplerine götürdü. Zabıta ekipleri yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaparak İznik veterinerliğine teslim etti.
Sağlık durumunun iyi olduğu yaralı köpek tedavi altına alındı.