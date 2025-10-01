Duyarlı Temizlik İşçisi Çantayı Sahibine Teslim Etti

Amasya'nın Taşova ilçesinde, belediyede görevli temizlik işçisi, bulduğu ve içerisinde döviz ve ziynet eşyası bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Taşova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yılmaz Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde temizlik yaptığı esnada bank üzerinde unutulmuş bir çanta buldu.

Çantayı bulunduğu yerden alarak bağlı olduğu müdürlüğe götüren Gül, çantayı burada ilgililere teslim etti.

İlgililerce açılan ve içerisinde kimlik bulunan çanta, daha sonra Belediye Başkanı Ömer Özalp tarafından sahibine teslim edildi.

Temizlik işçisi Gül'ü makamında kabul eden Belediye Başkanı Özalp, kendisine teşekkür etti.

Gül'e duyarlı davranışından dolayı plaket takdim eden Özalp, şunları kaydetti:

"Temizlik işlerinde çalışan Yılmaz kardeşimiz dün akşam Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçemizde temizlik yaptığı esnada bir adet çanta bulmuş ve birim amirlerine teslim etmiş. Biz de araştırmamız sonucunda çantanın sahibini bulduk. İçerisinde döviz, vatandaşın kimlik ve pasaportu ve bir takım ziynet eşyaları vardı. Kendilerine teslim ettik. Bu duyarlı davranışından dolayı Yılmaz kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Belediye olarak kendisini bir plaket ile ödüllendirdik."

Temizlik işçisi Gül ise parasını alın teri ile kazandığına dikkati çekerek, "Dün akşam görev yaptığım sırada bir adet çanta buldum ve hemen müdürümü aradım ve kendisine teslim ettim. İçerisinde dolar, kimlik, pasaport ve ziynet eşyası vardı, hepsini teslim ettim. Ben, hakkım olmayan haram parayı yemem. Paramı alın terim ile kazanıyorum. Belediye Başkanımıza da plaket için teşekkür ederim." diye konuştu.