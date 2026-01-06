Haberler

Mersin'de duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde bahçe çalışması yaparken çıktığı duvarın çökmesi sonucu 20 yaşındaki Ekrem Yamşah kayaların altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bahçe çalışması yaparken çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalan genç hayatını kaybetti.

Canbazlı Mahallesi'nde babasıyla birlikte iş makinesi yardımıyla bahçede çalışma yapan Ekrem Yamşah (20), çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yamşah'ın cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha
Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor

Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi

Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi