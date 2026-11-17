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DÜSSELDORF, 17 Kasım (Xinhua) -- En büyük ve etkili tıbbi cihaz fuarlarından olan 2026 Medica Fuarı, Almanya'nın Düsseldorf kentinde başladı.

Pazartesi günü başlayan fuar bu yıl "Sağlıkla Tanışın. Gelecek. İnsanlar" temasıyla düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua