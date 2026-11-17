Düsseldorf'ta Medica 2026 fuarı 'Sağlıkla Tanışın' temasıyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Almanya'nın Düsseldorf kentinde 2026 Medica Fuarı pazartesi günü başladı. Bu yıl 'Sağlıkla Tanışın. Gelecek. İnsanlar' temasıyla düzenlenen fuar, en büyük ve etkili tıbbi cihaz fuarları arasında yer alıyor.
DÜSSELDORF, 17 Kasım (Xinhua) -- En büyük ve etkili tıbbi cihaz fuarlarından olan 2026 Medica Fuarı, Almanya'nın Düsseldorf kentinde başladı.
Pazartesi günü başlayan fuar bu yıl "Sağlıkla Tanışın. Gelecek. İnsanlar" temasıyla düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua