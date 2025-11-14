Haberler

Düşen uçakta şehit olan 2 askerin cenazesi Bursa'ya getirildi (3)

Düşen uçakta şehit olan 2 askerin cenazesi Bursa'ya getirildi (3)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDIŞehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın (38) cenazesi, Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törenin ardından helallik alınmak üzere Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayşe Yağız'ın evinin önüne getirildi.

ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın (38) cenazesi, Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törenin ardından helallik alınmak üzere Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayşe Yağız'ın evinin önüne getirildi. Şehidin annesi, eşi Hülya Yağız ve 2 kızı ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, helallik alınması ve edilen duanın ardından toprağa verilmek üzere Harmancık ilçesine götürüldü.

Öte yandan tören boyunca gözyaşı döken şehidin komşusunun Down sendromlu oğlu yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.