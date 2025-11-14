Düşen uçakta şehit olan 2 askerin cenazesi Bursa'ya getirildi (3)

ANNESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın (38) cenazesi, Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törenin ardından helallik alınmak üzere Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayşe Yağız'ın evinin önüne getirildi. Şehidin annesi, eşi Hülya Yağız ve 2 kızı ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, helallik alınması ve edilen duanın ardından toprağa verilmek üzere Harmancık ilçesine götürüldü.

Öte yandan tören boyunca gözyaşı döken şehidin komşusunun Down sendromlu oğlu yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,