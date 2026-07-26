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Konya'da piknikte feci olay: Oltasını almaya girdiği gölette boğuldu

Konya'da piknikte feci olay: Oltasını almaya girdiği gölette boğuldu
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Konya'nın Akören ilçesinde eşi ve üç çocuğuyla piknik yapan İbrahim Kosalak, düşen oltasını almak için girdiği gölette boğuldu. 45 dakikalık arama sonucu Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşılan Kosalak'ın cenazesi otopsiye gönderildi.

KONYA'da ailesiyle gölet kenarında piknik yapan İbrahim Kosalak (39), düşen oltasını almak için girdiği suda boğuldu. Kosalak'ın cansız bedeni, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Akören ilçesindeki Akören Göleti'nde meydana geldi. Eşi ve 3 çocuğu ile gölet kenarında piknik yapmaya giden İbrahim Kosalak, gölete düşen oltasını almak için suya girdi. Suyun içinde kaybolan Kosalak'ın eşi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları, 45 dakikalık çalışmanın ardından Kosalak'ın cansız bedenine ulaştı. İbrahim Kosalak'ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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