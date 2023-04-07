Duruşmada rahatsızlanan tutuklu sanık, hastanede öldü

BURSA Adliyesi'nde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 kişiden Erhan Konuk (38), duruşma sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BURSA Adliyesi'nde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 kişiden Erhan Konuk (38), duruşma sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda Erhan Konuk, Aydın B. ve Cenk K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Haklarında 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanıkların yargılanmasına dün devam devam edildi.