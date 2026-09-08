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Duruşma öncesi karşılaşan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı- Yeniden

Duruşma öncesi karşılaşan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı- Yeniden
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ADANA'da adliyede görülecek duruşma öncesi sokakta karşılaşan taraf aileler arasında çıkan silahlı kavgada Cebrail Timi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

ADANA'da adliyede görülecek duruşma öncesi sokakta karşılaşan taraf aileler arasında çıkan silahlı kavgada Cebrail Timi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Adana Adliyesi yakınında bir ara sokakta meydana geldi. 2 ay önce yaşanan kavga nedeniyle görülecek davanın duruşması için adliyeye gelen husumetli iki aile, ara sokakta karşı karşıya geldi, taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tabancalı-döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Cebrail Timi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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