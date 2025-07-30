Dürtmen Dağı'nda Oluşan Sis Denizi Dronla Görüntülendi
Samsun'un Alaçam ilçesindeki 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda oluşan 'sis denizi', dronla kaydedildi. Doğal güzellikleriyle bilinen dağ, yürüyüş rotaları arasında popüler bir yer.
Samsun'un Alaçam ilçesinde yer alan 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda oluşan "sis denizi", dronla kaydedildi.
Alaçam ilçesi sınırlarında kalan Dürtmen Dağı, ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunuyor.
Doğal güzellikleriyle öne çıkan dağ, doğaseverlerin doğa yürüyüşü rotasında yer alıyor.
Araçla belirli bir yere kadar gidildikten sonra yürüyüşle Dürtmen Dağı'nın zirvesine çıkılabiliyor.
Bazı dönemlerde çevresinin sisle kaplanması nedeniyle dağın sadece zirvesi görülebiliyor.
Dağdaki sisin adeta denizi andıran yoğunluğu dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel