İletişim Başkanı Duran'dan "18 Mayıs Müzeler Günü" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, müzelerin binlerce yıllık medeniyet mirasını gün yüzüne çıkardığını ve bu mirasın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Duran, NSosyal hesabından "18 Mayıs Müzeler Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, müzelerin, yalnızca eserlerin sergilendiği mekanlar olmadığını, aynı zamanda bir milletin hafızasını, kimliğini ve tarihsel birikimini yaşatan önemli değerler olduğunu belirtti.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir yanında yer alan müzelerimiz, binlerce yıllık medeniyet mirasını gün yüzüne çıkarırken, bu köklü geçmişle bağımızı da daha güçlü hale getirmektedir. Bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Kültürel mirasımızın ortaya çıkarılmasında, korunmasında ve yaşatılmasında emek veren tüm müzecilerimizin ve kültür emekçilerimizin 18 Mayıs Müzeler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
