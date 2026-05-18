İletişim Başkanı Duran'dan Kırım Tatar sürgününün 82. yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 18 Mayıs 1944'teki Kırım Tatar sürgününün acılarını anarak, Türkiye'nin Kırım Tatar Türklerinin haklı mücadelesini her platformda desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatar Türklerinin, öz yurtlarından koparılarak insanlık tarihinin en acı sürgünlerinden birine maruz bırakıldığını belirtti.

Vagonlara doldurulan binlerce masum insanın açlıkla, hastalıkla ve ağır şartlarla mücadele ederken büyük kayıplar verdiğini, o gün yaşanan acıların, yalnızca Kırım Tatar halkının değil, tüm Türk ve İslam dünyasının ortak hafızasında derin izler bıraktığını kaydeden Duran, "Kırım Tatar Türkleri, bütün baskılara rağmen kimliğinden, inancından ve vatan sevgisinden vazgeçmedi. Nesilden nesile taşınan bu güçlü mücadele ruhu, bugün hala dimdik ayakta duruyor. Türkiye olarak, Kırım Tatar Türklerinin haklı mücadelesini her platformda desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygularla sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle ve duayla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

