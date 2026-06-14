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İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor

İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital dünyada dezenformasyona karşı bireysel farkındalık ve sorgulama alışkanlığının önemini vurgulayarak, siber vatanın savunulması çağrısı yaptı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Unutmayalım; önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız; bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman dilimindeyiz. Ancak bu hız, beraberinde büyük bir tehlikeyi de getiriyor: 'Dezenformasyon'. Unutmayalım; önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız; bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor. Sizleri, dezenformasyona karşı farkındalık amacıyla hazırladığımız bu kamu spotunu dikkatle izlemeye ve yaymaya davet ediyorum. Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim" ifadelerini kullandı.

'KAYNAĞINI KONTROL ETMEDEN PAYLAŞMA'

Duran, paylaşımında ayrıca, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kamu spotuna yer verdi. Kamu spotunda, her paylaşımın gerçek olmadığına vurgu yapılarak, "Dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil doğrulukta. Etkileşime değil gerçeğe inan" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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