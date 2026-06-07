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İletişim Başkanı Duran'dan 6 beldedeki ara seçime ilişkin paylaşım Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile 362 mahallede yapılan ara seçimlerin demokrasi geleneğine yakışır şekilde tamamlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ara seçime ilişkin, "Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile ülkemizin çeşitli bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimler, demokrasi geleneğimize yakışır bir olgunlukla, huzur ve güven içerisinde tamamlandı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, beldelerimize ve mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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