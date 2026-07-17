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İletişim Başkanı Duran'dan AB'nin "Ortak Anlayış" belgesine ilişkin açıklama Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AB'nin 15 Temmuz'da yayımladığı 'Ortak Anlayış' belgesinde Türkiye'nin aday ülke statüsünün yok sayıldığını belirterek, bu yaklaşımın AB'nin vizyon eksikliğini ortaya koyduğunu ve yapıcı diyaloğa katkı sunmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Birliği'nin (AB) 15 Temmuz'da yayımladığı "Ortak Anlayış" belgesine ilişkin, " Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, AB'nin 15 Temmuz'da yayımladığı "Ortak Anlayış" belgesinde Türkiye'ye yönelik değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu değerlendirmelerin objektiflikten ve stratejik öngörüden uzak olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. NATO Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliği açısından taşıdığı vazgeçilmez rol açık şekilde teyit edilmişken, bu gerçeği görmezden gelen ifadeler yapıcı diyaloğa katkı sunmamaktadır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler, uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır. Kalıcı çözüm ancak hakkaniyeti esas alan, tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. AB'nin ön yargılardan uzak, karşılıklı saygı ve ortak menfaat temelinde daha sorumlu bir söylem benimsemesi son derece önemlidir."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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