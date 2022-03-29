Duraktaki Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı isyan etti: Düpedüz hainlik - Haberler

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Duraktaki Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı isyan etti: Düpedüz hainlik

ANKA - Güncel
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Manisa Akhisar'da Hashoca Mahallesi tur yolu üzerinde bulunan Akhisar Belediyesi'ne ait İşçi Servis Bekleme Noktası'ndaki Atatürk fotoğrafları, kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtıldı. Duruma isyan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kendini bilmezler yine saldırdı ve Atatürk fotoğrafları yine yırtıldı. Hangi siyasi partiden olursanız olun, bu yaptığınız düpedüz hainlik" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'daki anıtını yıkma girişimi, büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu sefer aynı tarzda bir olay, Manisa Akhisar'da yaşandı.

ATATÜRK FOTOĞRAFLARI YIRTILDI

Akhisar'da Hashoca Mahallesi tur yolu üzerinde bulunan Akhisar Belediyesi'ne ait İşçi Servis Bekleme Noktası içerisinde bulunan Atatürk fotoğraflarının yırtıldığı tespit edildi.

Duraktaki Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı isyan etti: Düpedüz hainlik

"BU DÜPEDÜZ HAİNLİK"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kendini bilmezler yine saldırdı ve Atatürk fotoğrafları yine yırtıldı. Hangi siyasi partiden olursanız olun, bu yaptığınız düpedüz hainlik. Biz o durağı yine yenileriz ama siz bu kötülükle nasıl yaşayacaksınız?" dedi.

Duraktaki Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı isyan etti: Düpedüz hainlik

ANKA / Güncel

Atatürk, Güncel, Haberler

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