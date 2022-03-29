Duraktaki Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı isyan etti: Düpedüz hainlik

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'daki anıtını yıkma girişimi, büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu sefer aynı tarzda bir olay, Manisa Akhisar'da yaşandı.

ATATÜRK FOTOĞRAFLARI YIRTILDI

Akhisar'da Hashoca Mahallesi tur yolu üzerinde bulunan Akhisar Belediyesi'ne ait İşçi Servis Bekleme Noktası içerisinde bulunan Atatürk fotoğraflarının yırtıldığı tespit edildi.

"BU DÜPEDÜZ HAİNLİK"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kendini bilmezler yine saldırdı ve Atatürk fotoğrafları yine yırtıldı. Hangi siyasi partiden olursanız olun, bu yaptığınız düpedüz hainlik. Biz o durağı yine yenileriz ama siz bu kötülükle nasıl yaşayacaksınız?" dedi.

ANKA / Güncel