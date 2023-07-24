Durakta metrobüs arıza yaptı, vatandaşlar panikle kaçtı

İSTANBUL - İstanbul'da durakta arıza yapan metrobüsten dumanlar çıktı, vatandaşlar panikle kaçmaya başladı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Küçükçekmece'de Beşyol Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir metrobüs arıza yaptı. Metrobüsten dumanlar çıktığını gören vatandaşlar panikle durağı terk etmeye başladı. Yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, vatandaşların panik halinde duraktan kaçtığı görülüyor.