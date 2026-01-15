Haberler

Durağan'da Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

Güncelleme:
Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen Türk Halk Müziği konserinde, Sinop Musiki Derneği sanatçıları sahne aldı. Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, kültürel etkinliklerin ilçenin sosyal hayatına katkısını vurguladı.

Durağan Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında spor salonunda gerçekleştirilen konserde, Sinop Musiki Derneği sanatçılarınca Türk halk müziği eserleri seslendirildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, belediyecilik anlayışlarının yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını söyledi.

Bu tür etkinliklerle ilçede kültürel hayatı canlı tutmayı amaçladıklarını vurgulayan Ermiş, "Durağan Belediyesi olarak sadece altyapı, üstyapı, yol ve kaldırım çalışmalarıyla değil, sosyal ve kültürel anlamda da halkımızın yanındayız. Benzer organizasyonlara önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konser sonunda Ermiş, sanatçılara teşekkür ederek, çiçek verdi.

Kaynak: AA / İlker Yasin Muslu - Güncel
