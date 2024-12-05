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Durağan'da Madde Bağımlılığı Semineri Düzenlendi

Durağan'da Madde Bağımlılığı Semineri Düzenlendi
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Sinop'un Durağan ilçesinde, Kaymakamlık tarafından düzenlenen seminerde Yeşilay ve jandarma görevlileri madde bağımlılığı konusunda bilgi vererek alınması gereken tedbirleri aktardı. Seminere yerel eğitim gören öğrenciler de katıldı.

Sinop'un Durağan ilçesinde madde bağımlılığı semineri düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde Yeşilay ve jandarma görevlilerince katılımcılara madde bağımlılığı konusunda bilgiler aktarılarak, alınması gereken tedbirlere yönelik bilgiler verildi.

Seminere, köy ve mahalle ile ilçede eğitim gören bazı öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Emin Adıgüzel - Güncel
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