Durağan'da Madde Bağımlılığı Semineri Düzenlendi

Sinop'un Durağan ilçesinde madde bağımlılığı semineri düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde Yeşilay ve jandarma görevlilerince katılımcılara madde bağımlılığı konusunda bilgiler aktarılarak, alınması gereken tedbirlere yönelik bilgiler verildi.

Seminere, köy ve mahalle ile ilçede eğitim gören bazı öğrenciler katıldı.