Durağan'da küçük sanayi sitesi inşaatında sona yaklaşıldı

Sinop'un Durağan ilçesinde yapımı devam eden küçük sanayi sitesi inşaatında sona yaklaşıldı.

S.S. Durağan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Arif Denizli, AA muhabirine, 4 bloktan oluşan sanayi kompleksi inşaatının devam ettiğini söyledi.

Bazı bloklarda sürecin yüzde 97 tamamlandığını, diğer bloklarda ise yapılaşma oranının yüzde 70 seviyesine ulaştığını vurgulayan Denizli, tüm inşaatın tamamlanmasıyla sanayi sitesindeki dükkan sayısının 60'a ulaşılacağını anlattı.

İlçede orta ölçekli sanayicilere yönelik yeni yatırım alanı oluşturulmasına ilişkin girişimlerinin devam ettiğini belirten Denizli, 25 kişilik sanayici grubuna yönelik planlanan alan için tüm hazırlıkların tamamlandığını, tahsis sürecinin bitirildiğini kaydetti.

Denizli, projeye verdikleri destekten ötürü AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Belediye Başkanı Necmettin Ermiş'e teşekkür etti.