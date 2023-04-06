'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarptı, o anlar kamerada

Bursa'da polis kontrolünde olan bir araç, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis memuru Z.Y.'ye çarpan sürücü Adem S., İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayın arkadan gelen bir aracın kamerasına yansımasıyla birlikte polis ekipleri soruşturma başlattı. Yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Adem S.'nin çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

BURSA'da 'dur' ihtarına uymayan Adem S. (37) otomobiliyle, polis memuru Z.Y.'ye (35) çarptı. Z.Y. yaralanırken, o anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Adem S. ise İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çevre Yolu Görükle Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, otomobiliyle kendisini durdurmak isteyen polis memuru Z.Y.'ye çarptı. Yaralanan Z.Y., ekip arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Adem S.'yi kaçtığı İstanbul'da Mahmutbey gişelerinde yakaladı. Çeşitli suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlenen Adem S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.