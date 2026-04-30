'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 400 bin TL ceza

KARABÜK'te jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne, çeşitli maddelerden toplam 400 bin TL ceza kesildi.

Merkeze bağlı Bulak köyünde gece saatlerinde uygulama yapan jandarma ekipleri, 78 ABJ 774 plakalı otomobil sürücüsü G.E.'ye 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü, ihtara uymayıp kaçtı. Takip sonrası sürücü, Üniversite Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'nde yakalandı. Daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilen G.E.'ye çeşitli maddelerden 400 bin TL idari para cezası kesildi. Otomobil de 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı