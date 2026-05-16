ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisi 11 aylık görevinin ardından ülkeye döndü

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulduğu askeri operasyon ile ABD/İsrail-İran Savaşı dahil 326 gündür görevde bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Virginia'daki Norfolk Deniz Üssü'ne ulaştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile USS Gerald R. Ford'da görevli yaklaşık 4 bin 500 denizcinin ailesi üstte uçak gemisini karşıladı.

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında savaş uçakları için operasyon platformu olarak kullanılırken, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik operasyonlarda görev almıştı.

Geminin 326 günlük görevi, son 50 yılda bir uçak gemisinin gerçekleştirdiği en uzun görev olarak kayıtlara geçmişti.