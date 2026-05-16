Haberler

ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisi 11 aylık görevinin ardından ülkeye döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, İran ve Venezuela operasyonlarının ardından 326 günlük görevini tamamlayarak Virginia'daki Norfolk Deniz Üssü'ne döndü. Savunma Bakanı ve denizci aileleri gemiyi karşıladı.

ABD donanmasına ait, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Venezuela'daki operasyonlar dahil yaklaşık 11 ay süren görevinin ardından ABD'nin Virginia eyaletindeki deniz üssüne döndü.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulduğu askeri operasyon ile ABD/İsrail-İran Savaşı dahil 326 gündür görevde bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Virginia'daki Norfolk Deniz Üssü'ne ulaştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile USS Gerald R. Ford'da görevli yaklaşık 4 bin 500 denizcinin ailesi üstte uçak gemisini karşıladı.

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında savaş uçakları için operasyon platformu olarak kullanılırken, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik operasyonlarda görev almıştı.

Geminin 326 günlük görevi, son 50 yılda bir uçak gemisinin gerçekleştirdiği en uzun görev olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Tozu dumana kattı! Kocaeli Stadyumu'nda Zayn Sofuoğlu'ndan motosiklet şovu

7 yaşında tozu dumana kattı
Bundesliga'da nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu

Nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu
Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro: “Gelecekten Gelen Çocuk” okullarda

Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü