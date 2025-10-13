Dünyanın En Büyük Teknoloji Etkinliği GITEX Global Dubai'de Başladı

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen GITEX Global, biyoteknolojiden yapay zekaya, kuantum bilişimden veri merkezlerine kadar geleceği şekillendirecek kritik teknolojilere odaklanıyor.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. Bunların arasında Google, Huawei, IBM, Microsoft gibi küresel teknoloji devleri de yer alıyor. Etkinlikte 40'tan fazla "unicorn" (değerlemesi 1 milyar doların üzerinde olan girişim şirketi) yer alıyor.

Büyük şirketlerin yanı sıra 2 bin startupa da ev sahipliği yapan etkinlikte, alanında uzman birçok isim konuşmacı olarak bulunuyor. OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman da etkinlikte çevrim içi bir konuşma gerçekleştirecek.

50'den fazla Türk şirketi teknolojilerini sergiliyor

Katılımcıların yüzde 80'inin Birleşik Arap Emirlikleri harici ülkelerden olduğu fuar, uluslararası çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Birçok ülkenin pavilyonlarıyla yer aldığı fuarda, Türkiye'nin de pavilyonu bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, GITEX Global'e ilk kez "Turcorn-Invest in Türkiye" modeliyle oluşturulan ortak pavilyonla katılım sağlıyor. Ortak katılım, Türkiye'nin yenilikçi ve teknoloji odaklı yüzünü uluslararası arenada güçlendirmeyi, yerli girişimlerin uluslararası yatırım, ortaklık ve ticarileşme fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Fuarda siber güvenlikten finans teknolojilerine, yapay zekadan robotiğe kadar çeşitli alanlardaki 50'den fazla yerli şirket teknolojilerini sergiliyor.

GITEX Global, 17 Ekim Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.