Dünyanın En Büyük Legoland'i Shanghai'da Deneme Aşamasına Geçiyor

Dünyanın En Büyük Legoland'i Shanghai'da Deneme Aşamasına Geçiyor
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Legoland Shanghai Eğlence Merkezi, resmi açılış öncesi 5 Temmuz'da seçkin konukların katılımıyla deneme amacıyla kapılarını açacak. Tesis, interaktif turlar ve atraksiyonlarla dolu bir deneyim sunacak.

SHANGHAİ, 26 Mayıs (Xinhua) -- Dünyanın en büyük Legoland'i olan Legoland Shanghai Eğlence Merkezi, resmi açılışı öncesi son hazırlıklar çerçevesinde deneme amaçlı olarak kapılarını ziyaretçilere açacak.

Pazartesi günü yapılan duyuruya göre 5 Temmuz'da yapılacak resmi açılış öncesinde seçkin konuklar, parkı deneyimleyip düzenlemelerin en detaylı biçimde yapılmasına katkıda bulunmak üzere tesise davet edilecek. Cumartesi günü başlayacak deneme çalışmaları sırasında tesiste yer alan popüler yerler, restoranlar, gösteriler ve otel odaları test edilerek en üst düzeyde kalite, yaratıcılık ve eğlence standartlarını karşılayıp karşılamadıkları tespit edilecek.

Bu dönemde tesis aşamalı olarak açılarak, konuklara olası en iyi deneyimi sağlamak amacıyla geri bildirim toplanacak ve açılış öncesi son düzenlemeler yapılacak.

Kentin Jinshan bölgesinde yer alan ve 318.000 metrekare alana yayılan tesis, 2-12 yaş arası çocuklar ve aileleri için bir Lego tema parkı ve otel olarak hizmet verecek. Tesiste 75'in üzerinde interaktif tur, gösteri ve atraksiyonun yanı sıra sekiz sürükleyici "diyarda" binlerce Lego modeli yer alıyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai, Çin'in büyüyen eğlence ve seyahat pazarlarına yatırım yapmak isteyen uluslararası tema parkı işletmecileri için kilit öneme sahip bir yatırım merkezine dönüşüyor. Kentte 2016 yılında açılan Shanghai Disney Resort büyük bir başarı elde etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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