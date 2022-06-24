Dünyanın en büyük bakır şirketi Codelco'da protesto
AA - Lucas Aguayo Araos - Güncel
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Fabrika çalışanlarının sloganları Çalışanların yolda ateş yakması Şili'nin Puchuncavi bölgesinde dünyanın en büyük bakır üretim fabrikası olan "Codelco"nun çalışanları protesto gösterisi düzenledi.
Fabrika çalışanlarının sloganları
Çalışanların yolda ateş yakması Şili'nin Puchuncavi bölgesinde dünyanın en büyük bakır üretim fabrikası olan "Codelco"nun çalışanları protesto gösterisi düzenledi. Hükümetin Şili'nin Çernobili olarak bilinen Ventanas bölgesinde bulunan fabrikayı kapatma kararı almasının ardından çalışanlar, fabrika bahçesinde toplandı.
AA / Lucas Aguayo Araos - Güncel