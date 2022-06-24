Dünyanın en büyük bakır şirketi Codelco'da protesto Fabrika çalışanlarının sloganları Çalışanların yolda ateş yakması Şili'nin Puchuncavi bölgesinde dünyanın en büyük bakır üretim fabrikası olan "Codelco"nun çalışanları protesto gösterisi düzenledi. Fabrika çalışanlarının sloganları Çalışanların yolda ateş yakması Şili'nin Puchuncavi bölgesinde dünyanın en büyük bakır üretim fabrikası olan "Codelco"nun çalışanları protesto gösterisi düzenledi. Hükümetin Şili'nin Çernobili olarak bilinen Ventanas bölgesinde bulunan fabrikayı kapatma kararı almasının ardından çalışanlar, fabrika bahçesinde toplandı. AA / Lucas Aguayo Araos - Güncel Şili Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dünyanın en büyük bakır şirketi Codelco'da protesto - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.