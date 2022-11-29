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Dünyanın en büyük aktif yanardağı 38 yıl sonra harekete geçti! Halk en kötü senaryoya hazırlanıyor

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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa yanardağında 38 yıl sonra patlama meydana geldi. Yetkililer, lav akış yönünün hızla değişebilme ihtimaline karşı ada sakinlerinin olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dünyanın en büyük aktif yanardağında yaşanan patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönü ile hızının değişebileceğine ilişkin ada sakinlerini uyardı.

ADA HALKI TAHLİYE OLABİLİR

Yetkililer, lav akış yönünün hızla değişebilme ihtimaline karşı ada sakinlerinin olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini belirtti. Bölgenin tamamen kırmızıya bürünmüş hali ise kayıt altına alındı.

BÖLGEDE DEPREMLER YAŞANIYOR

Hawaiian Volkan Gözlemevinden Ken Hon, 38 yıl sonra meydana gelen büyük patlamanın ardından artçı depremler yaşandığını aktardı. Sağlık yetkilileri, Hawaii Adası'nın hava kalitesinin izlendiğini ve şu an iyi durumda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA / Güncel

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