Dünyada temmuz ayında birçok sıra dışı ve tuhaf olay basına yansıdı

Japonya'daki "insan buzdolaplarından" ABD'li rap şarkıcısı Pitbull'un konserinde binlerce kişinin kel gibi görünmek için bone takmasına kadar temmuzda çok sayıda sıra dışı olay yaşandı.

Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra çeşitli ülkelerde insanları bazen şaşırtan, bazen de güldüren sıra dışı ve tuhaf olaylar yaşanıyor.

AA muhabiri, dünya genelinde temmuzda kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

Japonya'da erkeklerin iş yerinde şort giymeye teşvik edilmesine kadınlardan itiraz

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun büyükşehir yönetimi, şirket çalışanlarını takım elbise ve kravat yerine tişört, spor ayakkabı ve şort gibi daha rahat kıyafetler giymeye teşvik etti.

Uygulamanın yaklaşık 4 ay devam etmesinin ardından şirketlerde çalışan bazı kadınlar, "iş arkadaşlarının bacak kıllarını görmek zorunda kalmaktan rahatsızlık duyduklarını" dile getirerek, bu durumu "bacak kılı tacizi" terimiyle nitelendirdi.

Tokyo Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Noboru Watanabe, "Şiddetli sıcaklarda insanlara ne giymeleri gerektiğini söylemek yerine, onlara daha fazla seçenek sunmak istiyoruz. İş kıyafeti kimseyi rahatsız etmediği sürece herhangi bir sorun olmamalıdır." dedi.

Japonya'da ayının yaklaşık 1700 havuç yediğinden şüpheleniliyor

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde ayının, havuç çiftliğine girerek yaklaşık 1700 havuç yediği düşünülüyor.

Yerel polis, çiftlikte kahverengi ayı ayak izlerinin ve dışkılarının bulunduğunu, çiftlikte yaklaşık 1700 havucun yenildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Arjantin'de uçuş okulundaki pilot, havadayken uçaktan atladı

Arjantin'in Toledo kentinde uçuş eğitimi veren pilot, hareket halindeki uçağın kapısından atlayarak hayatını kaybetti.

Pilotun uçuş eğitimi verdiği öğrenci ise uçağı tek başına indirmek zorunda kaldı.

Arjantin savcılığının açıklamasına göre, olayın ardından 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andres Bertazzo'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Sıcaklıkların artmasıyla Japonya'da "insan buzdolabı" geliştirildi

Japonya'da faaliyet gösteren şirket, ülkede giderek artan yaz sıcaklıklarına çözüm olarak "insan buzdolabı"nı tanıttı.

"İnsan buzdolabı" olarak pazarlanan, standart otomat makinesi boyutundaki "Do Hiemon Box"un içine bir kişi sığabiliyor.

Kutunun içi 15 santigrat derece sıcaklıkta tutuluyor ve içeri giren kişinin başı, boynu, omuzları ve sırtına soğuk hava püskürtülüyor.

Kutu, yaz sıcağında iş yerleri ve diğer kamusal alanlarda kullanılmak üzere pazarlanıyor.

Şirket, bu kutuların vücudu hızla soğutarak sıcak çarpması belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Ürün, şantiyeler gibi insanların açık havada çalıştığı yerler için pazarlanıyor.

Kel gibi görünmek için bone takan Pitbull hayranları, Guinness Dünya Rekoru kırdı

İngiltere'de düzenlenen Pitbull konserinde 22 bin 141 hayranın şarkıcıyı taklit ederek kel gibi görünmek için bone takmasıyla Guinness Dünya Rekoru kırıldı.

Pitbull, toplanan kalabalığa şöyle seslendi:

"Hayalimin peşinden gidip böyle sahnede olabilmek, dünyanın dört bir yanındaki tüm kel dostlarımı temsil edebilmek. Bu, paha biçilemez. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Şu anda hissettiklerimi kelimelerle ifade edemem."

Kaynak: AA