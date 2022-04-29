Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da sıcak havayı gören vatandaşlar ve turistler sahillere akın etti. Turizm sezonu için hazırlıkların sürdüğü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, bir traktörün tatilciler arasında düzenleme çalışması yapması ise şaşkınlık oluşturdu.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER SAHİLE AKIN ETTİ

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilde, vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı, bazıları da gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.

SAHİLDE TRAKTÖRÜ GÖRENLE ŞAŞIRDI

Turizm sezon hazırlıklarının devam ettiği sahilde, tatilcilere yakın kısımda bir traktörün sahil düzenleme çalışması ise şaşkınlık oluşturdu. Traktör kış sezonundan kalma çukur alanların düzeltmek için gün boyu alanda çalışma yaptı.