Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Elifnaz Altürk - Güncel
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Turizm kentimiz Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, yaz sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona hazırlık kapsamında sahildeki çukur alanları düzeltmek için plaja indirilen traktör görenlerde şaşkınlık yarattı.
ANTALYA (İHA) - Antalya'da sıcak havayı gören vatandaşlar ve turistler sahillere akın etti. Turizm sezonu için hazırlıkların sürdüğü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, bir traktörün tatilciler arasında düzenleme çalışması yapması ise şaşkınlık oluşturdu.
YERLİ VE YABANCI TURİSTLER SAHİLE AKIN ETTİ
Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilde, vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı, bazıları da gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.
SAHİLDE TRAKTÖRÜ GÖRENLE ŞAŞIRDI
Turizm sezon hazırlıklarının devam ettiği sahilde, tatilcilere yakın kısımda bir traktörün sahil düzenleme çalışması ise şaşkınlık oluşturdu. Traktör kış sezonundan kalma çukur alanların düzeltmek için gün boyu alanda çalışma yaptı.
İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Güncel