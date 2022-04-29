Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Elifnaz Altürk - Güncel
 - Güncelleme:

Turizm kentimiz Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, yaz sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona hazırlık kapsamında sahildeki çukur alanları düzeltmek için plaja indirilen traktör görenlerde şaşkınlık yarattı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da sıcak havayı gören vatandaşlar ve turistler sahillere akın etti. Turizm sezonu için hazırlıkların sürdüğü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, bir traktörün tatilciler arasında düzenleme çalışması yapması ise şaşkınlık oluşturdu.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER SAHİLE AKIN ETTİ

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilde, vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı, bazıları da gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı

SAHİLDE TRAKTÖRÜ GÖRENLE ŞAŞIRDI

Turizm sezon hazırlıklarının devam ettiği sahilde, tatilcilere yakın kısımda bir traktörün sahil düzenleme çalışması ise şaşkınlık oluşturdu. Traktör kış sezonundan kalma çukur alanların düzeltmek için gün boyu alanda çalışma yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Güncel

Konyaaltı Sahili, Antalya, Turizm, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title