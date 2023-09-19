Dünyaca Ünlü Gipsy Kings İstanbul'da Konser Verdi

Katalan rumba, flamenko ve salsa grubu Gipsy Kings, İstanbul'da Piu Entertainment 10. Yıl Konserleri kapsamında sahne aldı. Grup, sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser, büyük bir alkışla sona erdi.

Dünyaca ünlü Katalan rumba, flamenko ve salsa grubu Gipsy Kings, İstanbul'da konser verdi.

Piu Entertainment 10. Yıl Konserleri kapsamında Zorlu PSM'de "Gipsy Kings by Andre Reyes" adıyla sahne alan grup, "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Baila Baila", "La Dona", "No Volvere", "Bem Bem", "Maria", "Volare" ve "Un Amor" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kurucu üyelerden gitarist ve vokalist Andre Reyes'e gitarda Thomas Reyes, Kakou Reyes ve Mario Reyes, basgitarda Danny Marta, klavyede Fred Breton ve perküsyonda Guilherme Alves ile Joseph Cortes eşlik etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konser, alkışlar eşliğinde son buldu.

Grup bu yıl "Gipsy Kings featuring Nicola Reyes" adıyla 17 Haziran'da İstanbul Volkswagen Arena, 18 Haziran'da ise Ankara Congresium'da konser vermişti.

Fransa'da 1978'de kurulan Gipsy Kings'in albümleri dünya genelinde 60 milyonun üzerinde satıldı.