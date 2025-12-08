Haberler

Dünyaca ünlü belgesel fotoğrafçısı Martin Parr, hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü belgesel fotoğrafçısı Martin Parr, hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'deki günlük yaşamı belgeleyen ünlü fotoğrafçı Martin Parr, 73 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Parr, özellikle 'The Last Resort' serisiyle tanınmıştı.

İngiltere'deki günlük yaşamı gözler önüne seren fotoğraflarıyla tanınan dünyaca ünlü İngiliz belgesel fotoğrafçısı Martin Parr, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü İngiliz fotoğrafçı Martin Parr hayatını kaybetti. Martin Parr Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre 2021'de kanser teşhisi konulan Parr, 6 Aralık'ta İngiltere'nin güney batısında yer alan Bristol'deki evinde hayata veda etti.

73 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Vakıf, 73 yaşındaki belgesel fotoğrafçısının hatırasını uluslararası fotoğraf ajansı Magnum Photos ile birlikte yaşatacaklarını açıkladı. Parr'ın cenaze işlemlerine ilişkin detayların gelecek günlerde açıklanacağı bildirildi.

BELGESEL FOTOĞRAFÇILIĞINI DEĞİŞTİREN İSİMLERDEN

Özellikle 1980'lerde İngiliz tatil beldesi New Brighton'da çektiği fotoğraflardan oluşan "The Last Resort" serisiyle adını duyuran Parr, günlük hayattan fotoğraflarıyla tanınıyor.

Tatilciler, marketler, köy eğlenceleri, kafelerde oturan insanlar gibi sade insanların hayatına dair fotoğraflar çeken Parr'ın 100'ün üzerinde fotoğraf kitabı ve arşivinin korunduğu vakfı bulunuyor.

Sadece İngiltere değil, farklı ülkelerde de çalışmalar yapan Parr, İngiliz belgesel fotoğrafçılığını değiştiren isimlerden biri olarak gösteriliyor. Parr'ın fotoğrafları siyah-beyaz nostalji fotoğraflarından renkli belgesel fotoğrafçılığına geçişte eğlenceli kareler olarak dikkati çekiyor.

İngiltere'yi belgelerken insanlarda eğlenme ve empati hissi uyandıran fotoğraflar için Parr'ın, "Eğlenceye gizlenmiş ciddi fotoğraflar" benzetmesini yaptığı biliniyor.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
MHP'li Feti Yıldız: 'Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez'

MHP'li üst düzey isimden hasta mahkumlar için sürpriz çıkış
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti

Asgari ücreti sordular, AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
Direkt yüzüne söyledi! Almanya Başbakanı Merz'den basın toplantısında Netenyahu'ya şok

Almanya lideri Merz'den ortak basın toplantısında Netenyahu'ya şok
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Avustralya'da 50'den fazla orman yangını çıktı, onbinlerce kişi tahliye ediliyor

Ülke ateş çemberinde, onbinlerce kişi tahliye edildi
Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Kim der 71 yaşında! İşte Yeşilçam efsanesinin son hali
3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi

3 gol, 2 kırmızı kart! Süper Lig'de ikincilik koltuğu el değiştirdi
Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı

Türkiye'den çok net operasyon mesajı: Yalnızca 25 gününüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.