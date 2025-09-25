Haberler

Dünya Turizm Günü'nde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Kültürel Etkinlikler

Dünya Turizm Günü'nde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Kültürel Etkinlikler
TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Dünya Turizm Günü dolayısıyla Türk kültürünü yansıtan etkinlikler düzenlendi. Misafirlere seymen gösterileri, seramik yapımı atölyeleri ve trio müzik dinletileri sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, terminalde gerçekleştirilen organizasyonda yolcular, Türk kültürünü yansıtan etkinliklerle buluştu.

Seymen gösterileri, karikatür çizimi, seramik yapımı atölyeleri ve trio müzik dinletileriyle misafirler keyifli anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Ankara Genel Müdürü Nuray Demirer, "TAV Ankara İşletmesi olarak Esenboğa Havalimanı'nda yolcularımıza yalnızca güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunmayı değil, aynı zamanda ülkemizin kültürel değerlerini tanıtmayı da önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
