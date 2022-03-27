DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİĞE ENGELLİ OYUNCULAR DAMGA VURDU

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe engelli oyuncular damga vurdu.

Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında, Zonguldak Belediyesi tarafından Amatör Tiyatrolar Şenliği düzenlendi. Şenliğe çok sayıda yerel tiyatro topluluğu katıldı. Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan Madenci Anıtı'nda toplanan sanatseverler Valilik önüne yürüdü. Farklı tiyatro topluluklarına mensup oyuncular kostümleriyle katılırken, zihinsel ve fiziksel engeli bulunana Zübeyde Dinçer (33), tekerlekli sandalyesiyle kortejin önünde yer aldı. Ortopedik engeli bulunan Sedat Kadam (53) ise bastonuyla yürüyüşe katıldı.

ENGELLERİ AŞTILAR

5 yıldır Özel bir tiyatro okulu ile birlikte sahne alan Sedat Kadam, Kilimli ilçesinden gelerek yürüyüşe katıldı. Bastonundan destek alarak yaklaşık 500 metreden fazla yürüyen Kadam, 'Yoruldum ama değdi. Çok hoşuma gitti. Dünya tiyatrolar günü kutlu olsun. İnşallah bir başka engelli arkadaşım görmüştür, benim gibi yapabilir. Ben yaptım, başardım.' dedi.

Konuşmakta güçlük çeken zihinsel ve fiziksel engelli Zübeyde Dinçer, 'yürüyüşe katıldım çok mutluyum' diye konuştu. Engelli oyuncuların azmi ise etkinliğe katılanların beğenisini topladı.

Zonguldak Belediyesi'nden yapılan duyuruda ise 27 Mart'tan 1 Nisan'a kadar farklı günlerde sergilenecek tiyatro oyunlarının ücretsiz olacağı belirtildi.